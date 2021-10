Chára prehral derby zápas, Černák prispel k výhre asistenciou

Slovenský obranca odohral takmer 20 minút, do štatistík si zapísal aj jeden plusový bod, dve strely a štyri hity.

NEW YORK. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal v nočnom prípravnom zápase pred štartom nového ročníka NHL asistenciu, ktorou pomohol k víťazstvu Tampy Bay nad Floridou 4:2.

New York Islanders so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehral v derby s New Yorkom Rangers 4:5 po predĺžení.