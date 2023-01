Finalisti Super Bowl sú známi. Kansas rozhodol o postupe tri sekundy pred koncom

NEW YORK. Tímy Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs postúpili do finále play off zámorskej ligy amerického futbalu NFL.

V prestížnom súboji Super Bowl LVII o Trofej Vincea Lombardiho sa stretnú v noci na pondelok 13. februára o 0.30 SEČ na State Farm Stadium v Glendale v Arizone.

Philadelphia uspela v konferenčnom finále o titul v NFC v súboji s tímom San Francisco 49ers presvedčivo 31:7 a vo finále sa pokúsi nadviazať na svoj doteraz jediný titul z februára 2018.