Majú skúsené mužstvo. Po 30 rokoch postupuje do druhej ligy bývalá bašta

Do druhej ligy sa Považania vracajú po dlhých tridsiatich rokoch.

Víťazstvo spečatili jasným triumfom 3:0 proti Marcelovej . Na štadióne vypukli oslavy a nechýbalo ani šampanské. Tréner ALEXANDER HOMÉR (51) hovoril o zaslúženom triumfe a postupe do vyššej súťaže.

Na čele tabuľky majú priepastný 11-bodový náskok. Futbalisti MŠK Považská Bystrica sú istým víťazom III. ligy Západ a postupujúcim do druhej ligy.

Tri kolá pred koncom máte nedostihnuteľný náskok. Ako ste to oslávili?

Kolektív, tréneri a vedenie, všetko do seba zapadlo.

Som šťastný, že to máme úspešne za sebou. Pretože vedenie klubu nebralo nič iné, ako postup. Boli sme pod tlakom, ktorý však patrí k futbalu. A treba sa s ním vedieť vysporiadať.

V apríli prišla, nie herná, ale výsledková kríza a Myjava bola zrazu nadostrel. Myjavčania hrali bez tlaku a zápasy zvládli, zatiaľ čo my sme trikrát zaváhali. Isté obavy tam preto boli.

Priepasť bola natoľko veľká, že nastalo uspokojenie a mnohí dvíhali ruky nad hlavy predčasne. Upozorňoval som, že nás čakajú ťažké zápasy. A to sa aj potvrdilo.

Na čele ste mali štrnásťbodový náskok, no druhá Myjava ho na jar skresala na šesť. Čo sa stalo? Nebáli ste sa, že o titul prídete?

V priamom súboji prvých dvoch tímov ste však Myjavu zdolali doma 2:0 a spravili ste výrazný krok k postupu.

Na súpera sme sa dobre pripravili. Vyšiel nám úvod zápasu a hostí sme potom do ničoho nepustili. Som rád, že sme to zvládli. Bol to rozhodujúci zápas sezóny.

Ako sa hovorí, útok vyhráva zápasy a obrana súťaže. Potvrdilo sa to aj v našom prípade, pretože defenzíva nášho tímu fungovala na výbornú. Nejedná sa len o brankára a obrancov, ale i zálohu a útok.

Všetko začínalo v útoku, pretože keď útočníci dostávajú súperových hráčov pod tlak, obrancovia zbierajú sily. Mali sme dobré napádanie a rozohrávky sme súperom poriadne znepríjemňovali.