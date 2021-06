Píšu históriu klubu. S vlastnými odchovancami postúpili do druhej ligy

„Skvelé pocity, obrovská radosť. O to väčšia, že sme to dokázali s vlastnými odchovancami, čisto chlapcami z Námestova,“ spokojne povedal tréner MŠK Námestovo Miroslav Trnka.

Po záverečnom hvizde nám spadol veľký kameň zo srdca. A dnes to bude v Námestove určite žiť,“ uviedol.

„Postup je pre nás zadosťučinením, ale i veľká zodpovednosť. Ideme do oveľa kvalitnejšej súťaže, takže zrejme siahneme po posilách,“ prezradil.

„Ďakujeme fanúšikom za podporu, je to aj ich úspech. Pred zápasom všetci sedeli pri guláši, teraz nás čakajú oficiálne oslavy v klubovni,“ prezradil Trnka.

Impulzom v jarnej časti bolo z dorastu nominovanie Mateja Chorváta, ktorý v prvých troch jarných zápasoch strelil štyri góly.

„Hralo sa za horúceho počasia, čo nám situáciu značne komplikovalo. Som však rád, že sme to zvládli a pečatili postup do druhej ligy. Pre klub je to historický úspech,“ uzavrel Chorvát.