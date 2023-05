Hokejisti ľutovali ľahkovážnosť aj hlúpe fauly. Zlatý bod? Nepovedal by som, tvrdí Sukeľ

Pavol Regenda, útočník Slovenska: Robili sme hlúpe fauly a Kazachovia to využili. Po našich hlúpostiach dali góly. Je to naša chyba. Naše presilové hry nám nešli. To musíme zlepšiť, niečo zmeniť. Poprehadzovali sme aj päťky, dalo nám to nejaký nový impulz. Klobúk dole pred nájazdmi súpera. Musíme sa pripraviť na ďalšie zápasy, stále máme nádej. Musíme bojovať do konca.

Šimon Nemec, obranca Slovenska: Výborná prvá tretina, súpera sme zatlačili. Dali sme vytúžený prvý gól. V druhom dejstve sme mali výborné prvé striedanie a zrazu z toho bolo prečíslenie a dostali sme gól.

Neviem, či sa mi to niekedy stalo. Nasledovali dva hlúpe fauly, to sa nám nemôže stať. Som veľmi rád za ten bod. Myslím, že máme ešte šancu na štvrťfinále. Boli sme aj unavení po zápase so Švajčiarskom. Som však rád, že tým sa zdvihol a dal dva góly.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kazachstan na MS v hokeji 2023