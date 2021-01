Riga má vraj blízko k hokejovému šampionátu. Lotyši o Bratislave netušia

"Naše zdroje tvrdia, že Rada IIHF sa priblížila k rozhodnutiu v prospech Rigy, ktorá by bola jediným organizátorom majstrovstiev sveta 2021," povedal Kalvitiš.

BRATISLAVA. Lotyšsko je údajne blízko k organizácii MS v hokeji 2021. Pre portál sportacentrs.com to ešte v stredu uviedol to prezident Lotyšskej hokejovej federácie (LHF) Aigars Kalvitiš.

Kalvitiš: Delegácia bude v Rige, nie v Bratislave

Kalvitiš však prezradil, že do Rigy mieri komisia IIHF, čo naznačuje, že Lotyšsko by mohlo byť prvou voľbou. Komisia by v Rige mala byť už počas štvrtku.