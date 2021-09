Briti predstavili zostavu pre MS, nechýba ani Cavendish

"Aj osobne sa teším na to, že Lizzie či Mark pretavia svoje skúsenosti a formu do dobrého výsledku. Chceme prísť domov s medailami, a to sa týka aj kategórii do 23 rokov a juniorov," dodal Park na webe cyclingnews.com.



Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike sa od 19. do 26. septembra uskutočnia v belgickom Flámsku. Chýbať nebude ani slovenská reprezentácia na čele s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom.