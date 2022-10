Svitko si vyskúša starý Dakar v Afrike. Smiali sa mi, že som tam nebol, vraví

Súťažiaci sa však viackrát stali terčom teroristov. V roku 2008 organizátori preteky z dôvodu bezpečnosti zrušili a presunuli ich najskôr do Južnej Ameriky a teraz do Saudskej Arábie.

Najúspešnejším Slovákom na púštnom dobrodružstve je Štefan Svitko. Keďže diaľkovú rely začal jazdiť v roku 2010, tak pôvodný Dakar v Afrike nikdy nezažil.

V štyridsiatich rokoch ho teraz čaká premiéra. Prihlásil sa na Africa Eco Race.

„Je to starý klasický Dakar, ktorý chodil ešte Jaro Katriňák. Chcel by som dôjsť až do Dakaru. Pôjde sa cez Maroko, Mauretániu a Senegal. Každý deň nás čaká 400 až 500 kilometrová etapa,“ hovoril Štefan Svitko pred odchodom pre TA3.