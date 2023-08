Formula 1 na olympiáde? Rozhodnúť sa má už v najbližších týždňoch

"Rozhodnutie organizátorov Los Angeles 2028 očakávame v najbližších týždňoch," vysvetlil Pierre Trochet, prezident Medzinárodnej federácie amerického futbalu (IFAF), ďalšieho zo športov, ktoré by sa v budúcnosti mohli stať súčasťou olympijských hier.

Rozhodnúť však budú musieť predstavitelia Medzinárodného olympijského výberu (MOV), ktorí sa musia v súvislosti s OH 2028 zamyslieť aj nad ďalšími športovými odvetviami ako kriket či bejzbal.

Ako referuje web španielskeho denníka Marca , Formula 1 a MotoGP by sa teoreticky mohli dostať medzi olympijské športy na OH 2028 v Los Angeles.

V nedávnych rokoch pribudli na olympijských hrách viaceré nové športy. Na predvlaňajších OH v Tokiu to boli karate, športové lezenie, skejtbording a surfing, v Paríži 2024 zažije premiéru breakdance.

Ďalšími v poradí, ktoré čakajú na zaradenie do olympijského zoznamu, sú napríklad lakros, kickbox, squash či spomenuté motoristické športy.

"Treba si uvedomiť, že v prípade zaradenia motoristických pretekov alebo motocyklov medzi olympijské športy na OH 2028 v Los Angeles by to nebolo navždy. V prospech tejto možnosti hrá predovšetkým ich popularita v Spojených štátoch," pripomína Marca.

V súčasnosti sú v kalendári F1 tri preteky v USA - v Miami, Austine a Las Vegas. V spomenutom Austine sa koná i podujatie seriálu MotoGP, pričom v USA sú už desaťročia populárne preteky IndyCar a NASCAR.

Problémom v súvislosti so zaradením F1 a MotoGP medzi olympijské športy môže byť skutočnosť, že patria k menšine športov, v ktorých sa nesúťaží podľa národností, čo tvorí jeden z pilierov podujatia pod piatimi kruhmi.

Ak by sa však podarilo vyriešiť túto otázku, prítomnosť F1 a MotoGP na olympijských hrách by mohla byť reálnejšia.