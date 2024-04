Všetkým fanúšikom motoršportu a F1 zvlášť želám príjemné nedeľné ráno. Už onedlho odštartuje náš online prenos z Veľkej ceny Číny.



V kvalifikácií sa najlepšie presadili monoposty Red Bullu. Najrýchlejšie si počínal Holanďan Max Verstappen, ktorý sa blysol časom 1:33.660 a tak začína na pole position. Hneď za ním na druhom mieste so stratou 0.322 tisícin sekundy bude štartovať jeho kolega Sergio Pérez. Na tretej štartovacej pozícií sa umiestnil španielsky veterán Fernando Alonso za tím Aston Martin.



V poradí šampionátu patrí prvá priečka Maxovi Verstappenovi s 85 bodmi. Na druhom mieste je Sergio Pérez so 70 bodmi a prvú trojicu uzatvára Charles Leclerc so 64 bodmi. V pohári konštruktérov patrí prvá priečka tímu Red Bull, ktorý má pred druhým Ferrari náskok 26 bodov.



Bude to opäť dominancia Maxa Verstappena ? To sa dozvieme už v nedeľu o 9:00 !