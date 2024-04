Safety car sa musel vrátiť hneď po reštarte. Norris prekazil ďalšie double Red Bullu

/zdroj: F1 TV/

Max Verstappen, 1. miesto: "Bol to fantastický pocit, celý víkend sme boli veľmi rýchli. Sedela nám každá zmes pneumatík a mohol som si dovoliť hocičo. V aute celý čas niečo počujete, na konci pretekov boli na trati úlomky a tím ma musel uistiť, že auto je v poriadku."

Lando Norris, 2. miesto: "Som prekvapený a šťastný za celý tím. Dnešok jednoducho fungoval, neviem prečo, nikto to neočakával. Išlo nám to dobre s pneumatikami, prekvapila ma nízka preteková rýchlosť Ferrari. Myslel som, že ich budem mať plné zrkadlá a som rád, že som sa mýlil."

Sergio Perez, 3. miesto: "Bohužiaľ, stratili sme dve miesta pre safety car. Väčšina pretekov bola na tvrdej zmesi a vyzeralo to dramaticky. Dostal som sa na pódium, no mohli sme mať double. Oproti včerajšku sme zmenili mnoho, darilo sa nám na stredne tvrdých pneumatikách a vieme, prečo to nebolo ideálne."