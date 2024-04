Ak by ho vylúčili, Stroll by pokračoval. Protesty proti výsledkom kvalifikácie boli zamietnuté

Stewardi vo svojom vyhlásení uviedli, že Aston, ktorého Fernando Alonso sa do nedeľňajších pretekov kvalifikoval ako tretí, ale tímový kolega Lance Stroll ako jedenásty, protestoval proti údajnému porušeniu článku 39.6 športových predpisov formuly 1.

Sainz havaroval po tom, ako v druhej fáze kvalifikácie prešiel do poslednej zákruty, pričom obrazovky časomiery zaznamenali jeho vozidlo ako zastavené.

Stroll by sa dostal do záverečnej desiatky najlepších, ak by Sainz nepokračoval.

Pole position si v sobotnej kvalifikácii vyjazdil Holanďan Max Verstappen, za ním sa umiestnil jeho kolega z Red Bullu Sergio Perez. Tretiu priečku obsadil španielsky pilot Astonu Martin Fernando Alonso.