Po tréningoch si napravil chuť. Verstappen si podmanil ďalšiu kvalifikáciu

Kvalifikácia nevyšla Fernandovi Alonsovi, ktorý vypadol už v tej prvej a do cieľa prišiel s najväčšou stratou.

Verstappenove 39. pole position v kariére prišla v čase, keď si formula 1 pripomína 30 rokov od smrti Sennu, ktorý mal 65 pole position, pri havárii na talianskom okruhu 1. mája 1994.

"Je to skvelý začiatok roka a veľmi špeciálny," povedal holandský jazdec po tom, čo zároveň vyrovnal rekord Alaina Prosta z roku 1993, ktorý získal sedem po sebe idúcich pole position na začiatku sezóny.

"Je to už 30 rokov, čo (Senna) zomrel, takže ma veľmi teší, že som získal pole position a svojím spôsobom je to pekná spomienka na neho. Bol to neuveriteľný jazdec F1, najmä v kvalifikácii," dodal Verstappen.