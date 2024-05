Norris narušil pohodlie Verstappena, stíhaciu jazdu však začal neskoro

Max Verstappen (Red Bull), 1. miesto: "Celé preteky som na to musel naplno tlačiť a vytvárať náskok. Na stredne tvrdých pneumatikách sme boli celkom silní, na tvrdých pomalší, najmä záverečných pätnásť kôl. Naozaj som nemal priľnavosť a šmýkalo sa mi. Stále som na to tlačil, no pneumatiky už nefungovali. Snažil som sa vyhnúť chybám a našťastie sa mi to podarilo. Na aute sme zmenili cez víkend veľa vecí a pred nimi sme nemali až toľko informácií."

Lando Norris (McLaren), 2. miesto: "Myslím si, že keby mám jedno alebo dve kolá navyše, predbehol by som Maxa. Na začiatku bol oveľa lepší, až do prvej zastávky v boxoch, tam som veľa stratil. Mne zas lepšia vyšla druhá časť na hardoch. Celý víkend som si myslel, že by som mohol s Maxom bojovať. Celý čas sa snažíme odvádzať dobrú prácu a mrzí náš, že sme nevyhrali."

Charles Leclerc (Ferrari), 3. miesto: "Je to aspoň pódium. Tešia ma víťazstvá a to sa nám dnes nepodarilo. Na hardoch som sa snažil tlačiť a začal som sťahovať Landa, ale bol naozaj dobrý. Naše pretekové tempo bolo vo všeobecnosti dobré, no veľa sme strácali na cieľovej rovinke, musíme sa na to pozrieť. S výhľadom na zvyšok sezóny to vyzerá dobre. Monako bude veľmi výnimočné, budú to taktiež domáce preteky."