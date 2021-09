Kníže: Zlomený nos ma prekvapil, bolo to o vôli. Zažil som ťažšie zápasy

PRAHA. Veľký návrat do zápasu alebo súboj dvoch tvárí. Aj takto by sa dal nazvať sobotný hlavný predkrm večera v podobe duelu dvoch elitných bojovníkov strednej divízie Oktagonu medzi legendárnym Petrom "Monsterom" Knížem a Brazílčanom Kaikom Britom. Obaja zápasníci bojovali o možnosť vyzvať šampióna divízie Dávida Kozmu, ktorý by mal na víťaza čakať vo svojej tretej titulovej obhajobe na turnaji Oktagon 29 v decembri tohto roka.

Brito mu zlomil nos, on sa však nevzdal Súboj, ktorý v prvej päťminútovke patril enormnému tlaku Brita a vyústil až do zlomeniny nosu Knížeho, vyžadoval od českého zápasníka mnoho sebazaprenia.

44-ročný Kníže nepriaznivý vývoj zápasu dokázal otočiť vo svoj prospech, keď v ostávajúcich dvoch kolách Brazílčana dostal na zem a zasypával údermi. Doposiaľ pod farbami Oktagonu neporazený Brito tak v treťom súboji pod česko-slovenskou organizáciou okúsil trpkosť porážky, zatiaľ čo Kníže zaknihoval veľmi dôležité víťazstvo, ktoré ho razom katapultovalo do pozície prvého vyzývateľa šampióna weltrovej divízie.

Kráľom váhy do 77 kilogramov je v Oktagone Čech Dávid "Pink Panther" Kozma, ktorý už raz v minulosti s Knížem prehral, takže odveta a rovno o titul bude zaujímavým zápasom v rámci divízie. Kozma bude mať možnosť oplatiť porážku legendárnemu bojovníkovi českej scény MMA a Kníže sa zase pokúsi pred ukončením kariéry pridať do zbierky chýbajúci titul.

Kto vyzve šampióna, Kníže alebo Buchinger? Napriek tomu, že je v súčasnosti Kníže právoplatným vyzývateľom, svoj zámer zápasiť o titul weltrovej divízie avizoval po turnaji Oktagon 27 v Bratislave aj ďalší zápasník, a to kráľ perovej a ľahkej váhy Ivan "Buki" Buchinger. „Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Petr je prvý na rade, neviem ale, ako to bude vyzerať s jeho nosom. Na druhej strane môže to byť Ivan (Buchinger, pozn. red.), kto vyzve Dávida (Kozmu), ten súboj je rovnako zaujímavý. Viem si to predstaviť. Neuvedomujem si, že vôbec to niekto skúsil, nie to, že by sa to niekomu podarilo,“ okomentoval Buchingerovu snahu stať sa prvým zápasníkom na svete, ktorý by v jednom momente držal hneď tri opasky v rozdielnych váhových kategóriách. Hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, proti súboju Buchinger vs. Kozma nemá nič ani vyzývateľ Petr Kníže, ktorý zdôrazňuje, že potrebuje ešte dodatočný čas na doliečenie a prípravu na zápas.

„Čo sa týka mňa, uvidíme ako sa rýchlo zregeneruje moje telo. Pretože ten titul chcem, potrebujem nejakú chvíľu oddych a potom čas na to, aby som pripravil na súboj s Dávidom, ktorý sa od nášho prvého zápasu zlepšil. Ja Ivana poznám pätnásť rokov a ten súboj by ma úprimne tiež zaujímal. Ja titul samozrejme chcem, ale toto je tiež zaujímavé, čo mám na to povedať,“ zhodnotil zápasník s prezývkou Monster. Legendárny zápasník sa na tlačovej konferencii dostal aj k zápasu s Britom, ktorý otočil svojím výkonom v druhom a treťom kole.

„Tak to prvé kolo bolo i napriek tomu, že si myslím, že som dobrý v postoji bolo náročné. Dostal som tam tvrdé údery a tá posledná sekunda a zlomený nos ma prekvapili. Kvôli tomu som sa vrátil ku základom a zobral ho na zem. Samozrejme to bolo o vôli. Ak hovoríme o náročnosti, určite som zažil ťažšie zápasy. Prvé kolo bolo náročné, ale to sme takto čakali. Bol som presvedčený, že moja hlava je tvrdšia ako jeho údery, to sa našťastie vyšlo až na ten nos. Teším sa na duel s Dávidom, to bude nemenej zaujímavé. Ja vnímam to, že až získam opasok, tak potom, ak by mala prísť nejaká obhajoba, tak to musí byť len za špecifických okolností.“

Petr "Monster" Kníže pri vyhlásení tesného víťazstva na body proti Kaikovi Britovi. (Zdroj: OKTAGON MMA)