Oktagon 28: Monster Kníže sa po heroickom výkone dostal k titulovému súboju s Davidom Kozmom

Obaja bojovníci pred súbojom s prehľadom navážili a očakávať sme tak mohli súboj na ostrie noža.

Priebeh zápasu

1. kolo

Podľa očakávania bol už od úvodu Brito agilnejším bojovníkom a výborne uhloval, zatiaľ čo Kníže vyčkával na svoju šancu.

Prvý veľký úder prišiel po minúte súboja, keď Brito vyslal výborný zadný hák, ktorý otriasol Knížem. Ten bojoval až príliš odkrytý, čo sa nemuselo vyplatiť.

Výborné round kicky a kombinácie zdobili celé prvé kolo brazílskeho bojovníka a aj preto sa Kníže v podstate k ničomu nedostal.

Posledná sekunda a parádny spining back fist z otočky, ktorý zlomil Knížemu nos, to iba podčiarkol.

2. kolo

Druhé kolo a veľký nápor úderov zo strany Brita dokonalo napĺňal plán ukončiť súboj pred časovým limitom.

Emócie do haly priniesol strh, ktorý zaznamenal Kníže v druhej minúte, no skôr to bol brazílsky bojovník, ktorý z chrbta hrozil submisiami a po chvíli sa dostal do vrchnej pozície.

Kníže ale naďalej bojoval ako lev a po ďalšom strhu začal rozbiehať ground and pound. Koniec kola prebehol po chvíli pauzy zavinenej kopom do slabín zasa v postoji, aj keď Kníže dokázal zachytiť súperovu nohu.

3. kolo

Úvod posledného dejstva začal aktívnejšie Kníže, ale po chybe sa dostan na chrbát. Český reprezentant ale nakoniec dokázal zaznamenať takedown a 3 minúty pred koncom tak bolo všetko otvorené.

44 rokov a neuveriteľná forma, keď Kníže po veľmi ťažkých kolách kontroluje súpera a zasypáva ho údermi. Brito ako keby veril, že dve kolá sú na jeho strane sa postavil až 30 sekúnd pred koncom duelu.

Koniec kola prebehol v znamení výmen a po výbornom súboji tak všetko ostalo v rukách rozhodcov.

Výsledok: Petr Kníže vyhráva na body (29-28, 28-29, 29-28)

Slová víťaza: Myslel som si, že môj nos už nejde zlomiť, už som si myslel, že je koniec a zrazu prásk. Stále som chcel ukázať, že viem aj trochu boxovať, že to nie je iba o tých úpoloch. Mladý chalan je ale rýchlejší a tak som sa musel vrátiť k tomu, v čom som silný. Pred vyhlásením výsledkov som to videl 50 na 50. Dúfam, že sme urobili dobrý zápas, ktorý sa divákom páčil.