Najlepší na svete je samý sval. A extrémny chamtivec, tvrdí legenda

„Nikdy nemá voľno," prezradil na jeho adresu brankár Liverpoolu Alisson Becker.

„Trénuje neuveriteľne. Pracuje ako čert,“ doplnil Becker. A tréner Klop ho ešte doplnil.

„Prvý je na tréningu, posledný odchádza. Salah je posadnutý ako Ronaldo a Lewandowski. Nesmierne zosilnel, je samý sval. Ako zdokonalil svoju techniku, to je niečo," chválil ho tréner.

V lete dovŕšil Salah 29 rokov a začal rokovať o novej zmluve. Tá súčasná platí do júna 2023.

"Niekoľkokrát som povedal, že ak by to bolo na mne, zostal by som. Je to však v rukách vedenia," uviedol pre egyptskú televíziu MBC Masr.

„Vaša finančná hodnota určuje, ako veľmi si vás klub cení a ako veľmi chce, aby ste zostali. Ale samozrejme, rozhodnutie nie je založené len na financiách," doplnil Salah.

Bude ako Ronaldo

Podľa britských médií je dnes druhým najlepšie plateným hráčom Liverpoolu, viac zarobí iba stopér Virgil van Dijk.

Egypťan vraj žiada rekordný plat, 400-tisíc libier týždenne, čím by si prilepšil dvojnásobne.