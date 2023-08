Kráľ bantamovej váhy padol, O’Malley je novým šampiónom UFC

V jeho prvom pokuse získať titul od doby, keď sa do organizácie dostal za pomoci Dana Whiteho Contender Series, O’Malley v hlavnom zápase UFC 292 v druhom kole dokázal technickým knokautom poraziť Aljamaina Sterlinga.

BOSTON: Sean O’Malley to dokázal! Aj keď bol Američan hviezdou už dlhší čas, až teraz si môže povedať, že je aj šampiónom UFC.

„Už pred tým, ako sa začal tento zápas, som hovoril, že stačí iba jedna chyba proti mne. Vlastne ani neviem, či to bola chyba - som proste tak skvelý!“

Sterling prijal prehru ako skutočný šampión a určite sa nevzdáva. Fanúšikom pripomenul, že už v minulosti padol a nezlomilo ho to.

O’Malley krátko po zisku titulu už plánuje súboj, ktorý bude veľmi osobný.

„Toto je len začiatok éry 'Suga',“ zvolal O’Malley. „Budem to tu riadiť až do roku 2035, baby. Vyhral 'Chito' (Vera)? Bolo to nudné? Pravdepodobne áno. V decembri ho zničím vo Vegas. Poďme na to!“

Ak sa O’Malleyho priania vyplnia a naozaj dostane súboj na koncoročnom podujatí UFC 296, možno ho budeme vidieť na karte spolu s Conorom McGregorom a Jirkom Procházkom.

Pri takejto zostave tak budú takmer s istotou padať rekordy v predajoch prenosov.