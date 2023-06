Oktagon 44: Kozmu čaká odveta. Veličković zdolal v šialenom súboji Jungwirtha

Bodové víťazstvo zaknihoval po troch kolách Srb, ktorého v klietke navštívil aj David Kozma. Čaká ich totiž odvetný zápas, tentokrát v semifinále pyramídy Tipsport Gamechanger.

V pozápasovom rozhovore Veličković priznal, že si v príprave zlomil rebro. Doktori ho odhovárali od zápasu, no on sa vrátil po dvoch týždňoch do tréningu.

O to impozantnejšie pôsobí jeho víťazstvo nad tvrdým Nemcom, ktorý naňho vyvýjal veľký tlak.