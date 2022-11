Okomentoval výroky Adesanyu. Pereira: Prestaň sa sťažovať, rozhodca ťa zachránil

Emócie sprevádzali súboj aj pár dní po jeho skončení. Adesanya sa totiž vyjadril, že kvôli skorému ukončeniu prišiel o šancu doviesť duel do víťazného konca.

Víťazstvo Pereiru bolo na turnaji UFC o to neuveriteľnejšie, že nad Adesanyom zvíťazil po tretíkrát v kariére.

Vlastne som čakal na to, kedy (Pereira) kondične odíde, z úderov sa unaví a potom ho dostanem na zem alebo si s ním poradím na pletive,“ povedal.

„Neviním za to rozhodcu, Marc urobil dobrú prácu, ale keď som sa postavil, ale bol som v poriadku. Bol som pri plnom vedomí, necítil som sa v ohrození. Marc je dobrý rozhodca, ale keď si viedol môj zápas s (Kevinom) Gastelumom a vieš, koľko toho znesiem, tak si mi mohol viac veriť.

V minulosti sa to tridsaťpäťročnému zápasníkovi podarilo pod pravidlami kickboxu.

Čo sa však týka Adesanyu, ten s Pereirom podľa vlastných slov ešte spor neukončil. Rád by sa s ním v oktagone stretol raz alebo dvakrát, a to bez ohľadu na to, či bude v hre opasok strednej divízie.

„Budem s ním bojovať. Ak pôjde proti niekomu inému a prehrá, stále proti nemu nastúpim. Verím, že dovtedy ostane šampiónom, ale ak náhodou nie, dostanem ho,“ nechal sa počuť v relácii amerického reportéra Ariela Helwaniho hviezdny Novozélanďan.

Prestaň sa sťažovať, dostaneš ešte šancu

Odpoveď Pereiru na možné kontroverzné ukončenie prišla v piatok prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

Zápasník s prezývkou Po Atan sa domnieva, že by mal Adesanya ďakovať Marcovi Goddarovi za to, že ho uchránil pred ďalšími zbytočnými údermi.

Rodák zo São Bernardo do Campo uznáva kvality svojho súpera a dokonca navrhol aj ich v poradí štvrtý vzájomný zápas.