Mladá hviezda čelí pomste, víťaz Oktagon Undergound a dva opasky v hre na PML 5

Je to Palešova najobľúbenejšia a najsilnejšia disciplína v rámci kickboxu, no Janik rovnako vyniká práve v K1.

Malina môže nadviazať na toto víťazstvo v súboji s Lukášom Šimekom. Pôvodne mal pritom bojovať o titul, no ten súboj sa musí odložiť kvôli zraneniu súpera Jana Juříčka z Jetsaam Gym Brno.

Navyše, Malinovi ide o veľa. V prípade prehry by stratil právo na titulový zápas a prišiel by o pozíciu, ktorú si v PML vybojoval.

Šimek bude chcieť zároveň pomstiť svojho zverenca Víta Vokouna. Ten pred niekoľkými mesiacmi nestačil na Malinu, ktorý ho viackrát poslal do počítania.

Duel Malinu a Šimeka pritom vznikol zhodou okolností. Malinov náhradný súper Ivo Crhák sa zranil, Juraj Tutura zas musel odstúpiť z dohodnutého stretu so Šimekom. Obaja ostali bez súpera, a preto uvítali možnosť vzájomného zápasu.

Dva titulové zápasy

Na posledných dvoch turnajoch v PML posunuli do hry inauguračný titul v dvoch váhach. Melvin Mané v júni získal titul v divízii do 95 kilogramov, Michael Krčmář pred mesiacom ovládol váhu do 70 kg.

V sobotu pôjde do hry titul v hmotnostnej kategórii do 85 kg. Zabojujú oň dvaja českí bojovníci, zástupca Maďarska a Rakúska.