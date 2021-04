Šatan: Reprezentácia potrebuje prestavbu. Je to jediná cesta

Budeme mať ťažké rozhodovanie ako obmeniť túto zostavu, keď príde šesť nových hráčov do ďalšieho bloku prípravy,“ hovoril prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

„Do tohto bloku sme zobrali veľa mladých hráčov a myslím si, že nesklamali. Výsledky boli tesné. Boli to remízy, prehra po predĺžení, výhry po predĺžení ale aj výhra v riadnom čase. Malo to zlepšujúcu tendenciu a hráči hrali systém, ktorí tréneri nastavili.

Do šestnástich rokov hrával v Rusku, potom sa presťahoval aj s rodinou na Slovensko. Získal slovenské občianstvo. Po prvom góle v reprezentácii vravel, že by bol rád, aby ich bolo, čo najviac.

„Prekvapili ma najviac. Hrali veľmi dobre a určite ostanú do ďalšieho bloku prípravy,“ uviedol Šatan.

Mladý tím sa však nevyhol zaváhaniam a výpadkom. V prvom zápase proti Nemecku nezachytil úvod. V oboch dueloch mal veľmi slabé presilovky. Najviac to bolo vidno pri výhode o dvoch hráčov v sobotu, keď nedokázali slovenskí hráči ani raz vystreliť na nemeckú bránku. Puk si medzi sebou stále posúvali.

„Na to aby sme dobre zahrali presilovky, ich musíme nacvičovať. My sme ich zatiaľ ešte netrénovali. Verím, že sa to zlepší, keď budeme na bránku viac strieľať a cloniť pred súperovou bránkou. Musíme na tom zapracovať,“ priznal Ramsay.

Podľa trénera je prirodzené, že mladí hráči sa dopúšťali v zápasoch chýb.

„Keď niekto robí chyby, je to súčasť procesu učenia. Chceme, aby sa naučili hrať a robili menej chýb, ale nechceme ich meniť a obrať ich o to, čím sú výnimoční. Dôležité je, aby pochopili, kedy treba puk podržať a radšej hrať, ako ho len odpáliť preč,“ vysvetľoval kanadský tréner.

Po zápasoch proti Nemecku však nachádzal pozitívne momenty a chválil nové tváre v tíme.

Na MS môžu ísť aj dvadsiatkári

Tréner ani Šatan si netrúfali odhadovať koľko mladých hráčov by sa mohlo dostať do konečnej nominácie a zahrať si na majstrovstvách sveta.

Šatan si dokonca vie predstaviť, že by na šampionáte nastúpil aj jeden z trojice hráčov do 20 rokov – Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Samuel Kňažko.