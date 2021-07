Messi cíti šialenstvo, plakal a lietal. Argentína je hore nohami

BRATISLAVA. Bol plný emócii. Slzy sa mu tisli do očí. Bezprostredne po zápase sedel na trávniku, díval sa do telefónu. A volal so svojimi najbližšími.

Futbalisti Argentíny vo finále Copa América zdolali Brazíliu 1:0. Triumf je o to cennejší, že vyhrali na pôde svojho najväčšieho rivala.

Messi: Je to šialené

Na zrejme najslávnejšom štadióne sveta: Maracana. Brazílčania ho považujú za svoje posvätné miesto.

„Je to šialené. To, čo cítim, je nevysvetliteľné. Musel som odísť viackrát smutný, ale vedel som, že sa mi to stane. Táto skupina si to zaslúžila,“ pokračoval Messi.

Súboj tradičných rivalov bol od začiatku veľmi tvrdý a ponúkol len minimum gólových šancí.

„Je to zápas, ktorý sa zapíše do histórie. Nielen preto, že sme šampiónmi Ameriky, ale aj tým, že sme zdolali Brazíliu. Mám pocit, že Boh tento okamih zachránil pre mňa," dodal Messi.