Teraz si už legenda, zašepkala manželovi. Sabbatiniová si aj poplakala

TOKIO. Martina Sabbatiniová sa dostala na olympijské hry na poslednú chvíľu ako caddy svojho manžela Roryho. Pôvodne figurovala iba ako náhradníčka v tejto pozícii, no nakoniec priniesla svojmu partnerovi šťastie a v Tokiu sa s ním radovala zo senzačnej striebornej medaily. Sabbatiniová: Stále sa z toho spamätávam "Je to úžasné, máme striebro," zakričala od radosti v mixzóne. S medailou pritom pred olympiádou ani veľmi nepočítala: "Nebol to môj sen. Stále sa z toho spamätávam, nemali sme nejaké veľké očakávania, predsa len to pole bolo veľmi silné. Ja som si myslela, že prídeme, urobíme super výsledok, skončíme možno v najlepšej desiatke, možno sa podarí prehupnúť do Top 5, ale nakoniec máme striebro. Je to super."

Sabbatini sa krátko pred hrami v Tokiu rozišiel so svojím caddym, a tak sa tejto úlohy ujala manželka: "Už som si to predtým vyskúšala na niekoľkých turnajoch v zahraničí a jednom aj na Slovensku. Už som mala aj všetky kolá do mínusu a som rada, že som si aj tu vylepšila skóre."

Antala: Všetci sa pýtali, kde je Slovensko Rodák z Durbanu v Juhoafrickej republike si vybojoval medailu skvelým výkonom v záverečnom kole, keď predviedol desať úderov pod par, a pritom zahral dvakrát bogey. Turnaj tak ukončil so 17 údermi pod par, no po odohratí všetkých jamiek musel ešte čakať na výsledky svojich súperov.

Rory Sabbatini s manželkou Martinou na LOH Tokio 2020 / 2021. (Autor: TASR)