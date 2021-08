Sabbatini má striebornú medailu, od zlata ho delil jeden úder

TOKIO. Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini získal na OH v Tokiu striebornú medailu. V záverečnom kole zahral skvelých 61 úderov a svoju celkovú bilanciu vylepšil na -17 rán pod par ihriska.

Na 17. predposlednej jamke sa však opäť dostal do vedenia a následne svoju pozíciu potvrdil. O jeden úder tak získal zlato pred strieborným Sabbatinim.

"Ráno sme išli na raňajky, bez stresu a bez tlaku. Vraveli sme Rorymu: choď sa zabaviť a keď zahráš mínus desať, je šanca na medailu.

Skôr sme však mysleli na najlepšiu desiatku. Stalo sa. Je to super, ale takýto úžasný výsledok sme si nepredstavovali ani v najdivokejších snoch.

Je to obrovský úspech. Všetci sme pred olympiádou hovorili, že nejdeme do Tokia na výlet, ale zabojovať medailu pre Slovensko. Teraz je to realita," uviedol prezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala pre RTVS.

Slovensko tak získalo na OH v japonskej metropole už tretiu medailu. Predošlé získali v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková (zlato v trape) a Jakub Grigar vo vodnom slalome (striebro v disciplíne K1).

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021