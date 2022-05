Tatar negatívnu bilanciu s Fínmi nerieši. Podobné to bolo aj s Čechmi pred rokmi

TAMPERE. Slovenskí hokejisti sa v stredu popoludní presunuli z Helsínk do Tampere. V dejisku štvrťfinále MS proti domácim Fínom netrénovali, s ľadom sa zoznámia až vo štvrtok v deň zápasu na dopoludňajšom rozkorčuľovaní. V kabíne Slovákov panuje po utorkovom zápase s Dánskom, v ktorom si slovenskí hokejisti vybojovali účasť vo vyraďovačke, dobrá atmosféra. Nepozerá sa na minulosť "Naše výsledky gradovali počas turnaja. Už v zápase s Talianskom sme robili málo chýb, ak vôbec nejakú. Začalo nám to padať. Fíni na turnaji dávajú súperom minimum šancí, pre nás je to najsilnejší súper.

Bude to náročný zápas. Chceme sa sústrediť na seba, na to, čo robíme dobre a opakovať to dokola," povedal pre TASR kapitán mužstva Tomáš Tatar.

Fíni tesne pred príchodom hráčov Slovenska absolvovali tréning. "Myslím si, že robia perfektnú prácu v obrannej a strednej zóne. Takže jedna z hlavných vecí bude posielať puk hlboko do pásma a bojovať. Tak isto ako dávajú oni príležitosť súperom, tak to isté musíme robiť aj my. Myslím si, že v tomto zápase veľa gólov nepadne. Budeme musieť byť trpezliví," uviedol Tatar. Líder mužstva bude mať pred zápasom aj predslov v kabíne: "Poviem nejaké veci, ktoré by sme mali robiť. Nie je to len o mne, je tam Jánošík, Čerešňák, Fehérváry, každý ktorý niečo vidí, tak to povie. Takto vyzerá dobré mužstvo."

Tatarov spoluhráč Juraj Slafkovský bol na svete iba jeden mesiac, keď Slováci naposledy zdolali Fínov na vrcholnom turnaji. Stalo sa tak na MS v Ostrave v roku 2004, keď zvíťazili 5:2. "Ja sa osobne nepozerám na minulosť. Mne hovorili ako dlho sme nezdolali Čechov a pred desiatimi rokmi sme ich zdolali v semifinále. Takže každý zápas je špecifický a každý sa láme v inej činnosti. Bude to len na nás. Ale Fíni sú favoriti, majú výborné mužstvo. My sa musíme odosobniť a hrať si svoje veci od minúty k minúte," vyhlásil kapitán Slovákov. Nová Nokia Aréna bude na štvrtkový zápas plná, slovenskí hokejisti sa budú musieť okrem vyspelého súpera popasovať aj s jeho mohutnou podporou z tribún. "Bol som pri ľade, hala vyzerá nádherne. Je to ťažké porovnať s halami v Amerike, ale ide skôr o to, aká kulisa sa vytvorí. Verím, že bude perfektná tak, ako bola u nás na MS v Košiciach. Ja sa na to teším, mňa to motivuje a takéto zápasy si užívam," dodal pre TASR Tatar.