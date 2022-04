Všetkým priaznivcom futbalu prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. Vo štvrťfinále proti sebe narazia Manchester City a Atlético Madrid.



Manchester City

Anglický úradujúci majster by už konečne chcel uspieť aj v Lige majstrov, no zatiaľ sa im to pod vedením Pepa Guardiolu nedarí. Tento rok sú však suverénny, keď po víťazstve v ťažkej skupine s PSG a Lispkom postúpili v osemfinále cez Sporting hladko 5:0. Naposledy si Manchester v lige poradil s Burnley 2:0.



Atlético Madrid

Diego Simeone konečne porazil v najlepšej klubovej súťaži Cristiana Ronalda, keď po viacerých neúspešných pokusoch zdolal Portugalčana hrajúceho tento rok v Manchestri United. Atlético je tak po náročnom súboji vo štvrťfinále a čakať ho bude momentálne ten kvalitnejší z dvojice manchesterských klubov. Uvidíme, či si s ním dokáže poradiť rovnako ako s červenými diablami alebo to bude pre Atlétov konečná.