Lunin alebo Courtois? Podľa Ancelottiho si vo Wembley zaslúžia chytať obaja

MADRID. Tréner Carlo Ancelotti zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid má pred sobotňajším finále Ligy majstrov v Londýne proti nemeckej Borussii Dortmund hlavybôľ v otázke obsadenia brankárskeho postu.

Skúsený 64-ročný taliansky odborník sa rozhoduje medzi Andrijom Luninom a Thibautom Courtoisom.

Ukrajinec bol v ostatných mesiacoch jednotkou "bieleho baletu", ostrieľaný Belgičan sa zasa po dlhodobom zranení nedávno vrátil do akcie a postupne sa dostáva do niekdajšej formy.

"Samozrejme, je to naozaj ťažké, pretože obaja si zaslúžia hrať toto finále. Lunin, pretože odviedol fantastickú sezónu, a Courtois, pretože je späť po zranení a každý pozná kvalitu Courtoisa. Nepochybne to vezmem do úvahy pri rozhodovaní pred týmto zápasom,“ vyhlásil Ancelotti.