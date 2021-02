Magoni je boss. Vlhovú učí, ako má víťaziť, tvrdí Baldissarutti

Najskôr drie v malej, špinavej a často smradľavej lyžiarni. A potom ide na kopec, kde pomáha s lyžiarskym tréningom. MATTEO BALDISSARUTTI je servismanom i pomocným trénerom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej. „Práve idem do nemocnice v Miláne. Pri polievaní kopca som si zlomil prst,“ priznal v úvode rozhovoru 40-ročný Talian. V pondelok sa začínajú lyžiarske majstrovstvá sveta v Cortine d'Ampezzo. Aká panuje v tíme nálada? Po druhom mieste v super-G v Garmisch-Partenkirchene je atmosféra výborná. Bol to pre všetkých extrémne dôležitý výsledok. A to z dvoch dôvodov.

Akých? Po prvé - v predošlých pretekoch sme nemali veľa dôvodov na úsmev. A po druhé - bolo to prvé pódiové umiestnenie v rýchlostných disciplínach pre Slovensko, Petru i celý náš tím. Sme na Petru hrdí.

Prekvapil vás tento výsledok? Čakali sme na tento okamih. Vedeli sme, že Petra je pripravená a kvalitná, že skôr či neskôr to musí prísť. Je to iné, ako keď sa prvýkrát umiestnila na stupni víťazov v slalome. Ale v niečom je to aj podobné. Tento výsledok jej pomôže. Som z neho šťastný. V poslednom mesiaci sa Vlhovej menej darilo v obrovských slalomoch. Naopak, výrazne sa zlepšila v rýchlostných disciplínach. Čím si to vysvetľujete? V obrovských slalomoch mala mierne ťažkosti, ale stále ich jazdí na vysokej úrovni. Na tréningu jazdila výborne. Dokonca bola rýchlejšia ako Tessa Worleyová z Francúzska, ktorá vyhrala obrovský slalom v Kronplatzi. Dúfame, že aj v obrovskom slalome sa Petra čoskoro vráti na pódium. Vo Svetovom pohári si udržala prvú priečku, pred Larou Gutovou-Behramiovou má náskok 42 bodov. Je to pre ňu pred šampionátom v Cortine dôležité? Už na začiatku sezóny sa Petra po dvoch víťazstvách v Levi dostala na čelo Svetového pohára. A je dôležité, že si túto pozíciu udržala, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať. Najmä pri aktuálnej situácii s covidom. Videli sme to aj na konci minulej sezóny, keď sa zrušili niektoré preteky.

Zľava: Matteo Baldissarutti, Matej Gemza a Pierluigi Parravicini. (Autor: Jozef Jakubčo)

V januári absolvovala Vlhová jedenásť pretekov. Ako jediná súťažila vo všetkých disciplínach. Ako to zvláda? Áno, je to brutálny program. Bola trochu unavená, čo je po toľkých pretekoch, tréningoch či presunoch úplne normálne. Je však úžasné, ako to zvláda. Nikdy sa nevzdáva. Teraz má tri dni absolútne voľno, aby si oddýchla, dobila batérie a bola pripravená na majstrovstvá sveta.

Čo vám na Vlhovej najviac imponuje? Jej hlava je veľmi silná. Nie je náročné zvíťaziť raz, ale víťaziť pravidelne. A Petra to dokáže. Obdivujem jej postoj a to, čo všetko robí pre úspech. Je to veľmi dôležité. Každý deň sa sústredí na to, aby urobila maximum. Často je to zničujúce pre telo i psychiku, ale Petra je mentálne silná a odolná. Kde má ešte rezervy? Stále sa môže zlepšiť vo fyzickej príprave. Je silná, ale môže byť ešte silnejšia. Vieme, čo musíme pre to urobiť a čo jej ešte chýba. Je to však tímové tajomstvo. Snažíme sa to udržať v tajnosti pred ostatnými tímami, aby po nás nemohli opakovať.

Matteo Baldissarutti

Ako sa pracuje v tíme, v ktorom pretekár bojuje o veľký glóbus? Cítite sa pod tlakom? Stále sme pod veľkým tlakom. Nie je to vôbec jednoduché, keďže jazdíme všetky disciplíny a vždy sa snažíme o najlepšie výsledky. V slalome chceme malý glóbus a v každých pretekoch túžime byť na pódiu. Hlavným cieľom je veľký glóbus, preto sa od každého člena tímu očakáva stopercentná robota. Ak sa nebudeme úplne koncentrovať, môžeme robiť chyby, ktoré nás môžu stáť veľa. To, že sme pod tlakom, nie je nič negatívne. Skôr nás to drží v strehu. Okrem asistenta hlavného trénera Livia Magoniho ste aj servismanom. Zdá sa, akoby ste nemali ani voľno. Ako to zvládate? Robiť obe práce nie je vôbec jednoduché. Každý deň som od rána do večera v permanencii. Tiež musím byť odolný. Je to však moja práca. Na relax počas sezóny môžem zabudnúť. Aj keď mám niekedy jeden deň voľno, trávim ho v garáži pri lyžiach alebo na kopci. Čo pre tím znamená tréner Magoni? Je veľmi dôležitý, Livio je boss. Petru učí, ako má víťaziť. Už to zažil s Tinou Mazeovou, ktorá pod jeho vedením získala veľký glóbus. Livio vie, ako na to a my sa ho snažíme stále počúvať. Niekedy sa stane, že sa nezhodneme. Na niektoré veci môžeme mať odlišné názory, ale dôležitá je vždy komunikácia, aby sme sa dohodli.