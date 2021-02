Mažgút: Keď Vlhová rozprávala, koľko trénuje, oblial ma studený pot

Štyri roky bol mládežníckym trénerom Petry Vlhovej. Slovenská lyžiarka má k nemu i jeho priateľke stále blízky vzťah, chodieva k nim aj na návštevy. „Petre z detstva ostala úprimnosť a bojovnosť. Keď sa do niečoho pustila a vedela, že môže byť prvá, tak vždy chcela byť prvá,“ hovorí lyžiarsky tréner RASTISLAV MAŽGÚT. Petra Vlhová sa v pondelok v super-G v Garmisch-Partenkirchene prvýkrát vo Svetovom pohári dostala na pódium v rýchlostných disciplínach, skončila druhá. Čo to pre ňu môže znamenať?

Potvrdila, že je výnimočná. Rýchlosti sa nebojí, len potrebovala podmienky, aby ju mohla trénovať. Akonáhle začala trénovať zjazdy, zlepšuje sa. Pre ňu sú aj každé preteky výborným tréningom. Ukazuje, že v rýchlostných disciplínach môže byť nielen vo svetovej špičke, ale dokonca aj v najlepšej trojke. Mala rýchlosť v sebe už od malička? Každý rok sme absolvovali dva či tri super-G. Viac ich nebolo, keďže na Slovensku nie sú podmienky na rýchlostné disciplíny. Na domácich pretekoch vynikala, ale v zahraničí to už neplatilo. Na medzinárodných pretekoch bola Petra výnimočná slalomárka. Na technické disciplíny sme mali podmienky, preto sme sa na ne zameriavali. Je vôbec možné vychovať na Slovensku kvalitného lyžiara na rýchlostné disciplíny? U mužov vidíme Martina Bendika, ktorý sa v rýchlostných disciplínach trápi. Ten bod, ktorý získal v rýchlostných disciplínach v Európskom pohári, je čosi úchvatné. On to nemá, kde trénovať. Pripravuje sa v zahraničí za vlastné či otcove peniaze. Na to, že nemá na Slovensku kde trénovať, dosahuje slušné výsledky.

Dokonca aj Petra, ktorá má skvelé podmienky, nemôže sama trénovať rýchlostné disciplíny. Je dobré, že sa spojila s Ester Ledeckou. Na zjazdový tréning potrebujete aj sedem ľudí na trati, čo nie je jednoduché. Je niečo, čím Vlhová udivovala už v detstve a ostalo jej to doteraz? Úprimnosť a bojovnosť. Keď jej niečo v športe nechutilo, ako napríklad jazda na bicykli, tak to jednoducho povedala. Lyžovala však veľmi rada. Teraz ju vnímam ako komplexnú pretekárku. Vie, že musí zvládnuť aj nepopulárne tréningy, ktoré ju až tak nebavia. Ostal jej aj veľký zápal pre šport. Už v detstve dávala do každej hry všetko. Bola oduševnená a súťaživá. Keď hrať futbal, tak aj do blata. Keď korčuľovať, tak lepšie ako chlapci. Keď hrať basketbal, dať čo najviac košov. Jej túžba víťaziť sa nezmenila.

Vidíte aj veci, v ktorých urobila výrazný progres? Životospráva a mentálne nastavenie. Pochopila, že keď chce byť profesionálnym športovcom, musí pre to obetovať všetko. Veľmi málo športovcov to dokáže. Preto je výnimočná. Na Slovensku máme lyžiarov, ktorí tomu toľko neobetovali. Nezmenili napríklad stravu. Keď k nám Petra prišla na návštevu, mali sme kačku s lokšami a kapustou. A ona povedala - ďakujem, som v prípravnom období, dám si len ryžu s kuracím mäsom. Prekvapilo ma, ako to dodržiava. Keď má ísť doobeda behať, ide behať. Keď má deň regenerácie, regeneruje. A nemusí ju nikto kontrolovať. Je zodpovedná.

Ako vnímate jej lyžiarske pokroky? Pred začiatkom sezóny hovorila, že zmenila slalomovú techniku. Bol som na to zvedavý. V Levi som si všimol, že mala vystretý trup a bola menej zhrbená ako v minulosti. Viac sa vystrela, ramená jej ostali hore a jej jazdy boli ladnejšie. Keď sa jej v posledných obrovských slalomoch úplne nedarilo, všimol som si, že je opäť viac zhrbená, trup znižuje a viac ho potom otvára. Môže to byť aj tým, že viac jazdí kĺzavé disciplíny, v ktorých sa používa znížený zjazdový postoj. Mohli byť posledné výsledky v obrovskom slalome daňou za rýchlostné súťaže? Lyžiari, ktorí začali zrazu dobre jazdiť kĺzavé disciplíny, sa často zhoršili v technických. Michelle Gisinová sa zlepšila v technických, ale zaostáva v rýchlostných. Mikaela Shiffrinová a Gisinová trénujú viac slalom a obrovský slalom, kým Petra ide na preteky zjazdu. Tréner Magoni možno obetuje malý glóbus, aby získali veľký. Ten je ich hlavným cieľom a robia preň všetko. Keby Petra trénovala technické disciplíny toľko ako tieto dve, k miernemu poklesu by zrejme ani neprišlo.

Môže byť pretekárka špičkou v technických aj kĺzavých disciplínach zároveň? Videli sme, že Shiffrinovej sa to podarilo. Aj Petra dokáže momentálne zvíťaziť v každej disciplíne. Januárový výkyv bol spôsobený len tým, že mala veľa pretekov. Musela striedať kĺzavé disciplíny s točivými. Keď majú za cieľ veľký glóbus, to, čo niekde stratí, inde pridá. Ale komplexne z nej môže byť šampiónka. Aké náročné je jazdiť všetky disciplíny a meniť krátke slalomové lyže za dlhé zjazdové? Slalomové lyže majú rádius 12 metrov. Dokážu zatočiť krásny a čistý oblúk na 12 metroch. Zjazdové to zvládnu na 50 metroch. Slalomové lyže merajú 157 centimetrov, zjazdové 210. V slalome idete rýchlosťou 50-60 kilometrov za hodinu, v zjazde 120. Je to, akoby ste si presadli z babety na tisícku motorku. A natrénovať všetky disciplíny je náročné. To, že to Petra zvláda, ukazuje jej veľký talent a pracovitosť. A tiež to, že má okolo seba výborný tím ľudí. V tejto sezóne je jedinou z elitných lyžiarok, ktorá odjazdila všetky preteky. Ukazuje to jej odolnosť? Peťa je nesmierne silná. Vyhovujú jej dlhšie trate, keďže má viac síl oproti súperkám. Ale pritom je na tom výborne technicky. Je to komplexná pretekárka. Je pripravená po kondičnej i silovej stránke. Odjazdiť všetky preteky nezvládne hocikto. Keby nebola tak dobre pripravená, výsledky by boli horšie.

Vlhovej otec Igor povedal, že keby bola Petra slabšej konštrukcie, nevydrží Magoniho tréningy. Ako vnímate jej talianskeho kouča? Nám trénerom sa zdá, že to Magoni trochu preháňa. Ale on vie, čo si môže dovoliť. Vie, aký je Petra materiál. Keď som počul, koľko trénujú, až ma oblial studený pot. Ráno osem jázd slalomu na čas, dve jazdy na rozjazdenie, prehliadka trate. To je spolu aj dvanásť jázd. A poobede ide obrovský slalom alebo super-G. To je brutálne. Keď naši juniori dajú desať jázd, už ich ľutujeme, ako sú unavení. Livio ju neľutuje, ale maká. Je to špičkový tréner. Máme sa od neho čo učiť. A raz sa aj budeme, minimálne od jeho asistenta Mateja Gemzu. Čo vám na Magonim najviac imponuje? Stretol som sa s ním dva razy. Pôsobí na mňa veľmi skromne a príjemne. To, že je maximálny pracant, vie každý. Raz mi Petrin otec hovoril, ako boli striekať kopec. Je to neskutočná drina. A Livio to zvláda niekoľkokrát do roka. Robí to často aj pre jeden tréning. Po Vlhovej vypadnutí v super-G v Crans Montane zobral vinu na seba. Je dôležité, aby si aj tréner vedel priznať chybu? Jednoznačne. Pomôže to pretekárovi. Všetko je na jeho pleciach a niekedy, keď tréner zoberie na seba vinu, je to upokojenie v tíme. Tréner ukáže, že nie je nadradený a je jedným článkom tímu, ktorý robí všetko preto, aby bola Petra hviezdou. Každý je omylný. Bolo to od neho pekné gesto.

V minulých sezónach Vlhová vo Svetovom pohári naháňala Shiffrinovú, vlani Federicu Brignoneovú. V čom je to iné, keď je teraz na čele rebríčka ona? V tom, že je v takej pozícii prvýkrát. To, že je líderka, sa už naučila zvládať. Aj keď prvýkrát viedla po prvom kole, bolo to čosi nové. Ale postupne si na to zvykla. To isté je aj s jej postavením vo Svetovom pohári. Aj v rozhovoroch je normálna a uvoľnená. Nie je nadradená a ani túto skutočnosť nespomína. Pred sezónou sa čakalo, že jej najväčšími súperkami v boji o veľký glóbus budú Shiffrinová a Brignoneová. Zrazu sú však nimi Švajčiarky – Lara Gutová-Behramiová a Michelle Gisinová. Čo na to hovoríte? Vyzerá to, že Švajčiari začali robiť niečo ešte lepšie, ako robili doteraz. Finále Svetového pohára majú v Lenzerheide a doma sa chcú zrejme ukázať, že sú silní. Gutová-Behramiová sa vrátila vo výbornej forme. Je skvelá v rýchlostných disciplínach a chytila sa aj druhým miestom v obrovskom slalome v Kronplatzi. Gisinová sa výrazne zlepšila najmä v slalome.

V pondelok sa začínajú majstrovstvá sveta v Cortine. V čom bude šampionát pre Vlhovú iný v porovnaní so Svetovým pohárom? Na majstrovstvách sveta sa nepripočítavajú body do Svetového pohára. Aj preto môže byť v Cortine uvoľnenejšia. Ale určite to bude brať maximálne zodpovedne a posnaží sa o najlepšie výkony. Pôjde len za medailami. Štvrté miesta na šampionáte nikoho nezaujímajú. Vlhová môže ísť až šesť pretekov – kombináciu, super-G, zjazd, paralelný obrovský slalom, obrovský slalom a slalom. Kde vidíte jej najväčšie šance na medailu? Šancu na medailu má v každej disciplíne. Veľkú bude mať hneď v úvodnej kombinácii, keďže slalom jazdí najlepšie a v zjazde je medzi elitou. V súčasnosti bude sebavedomá aj v super-G. Posledné obrovské slalomy jej nevyšli, ale na šampionáte to bude iné. Teraz si jej hlava oddýchne a na štart sa postaví s inými myšlienkami. Treba ju podporiť a nevytvárať tlak.