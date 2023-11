Záver pretekov prerušili aktivisti. Prvý slalom sezóny ovládli domáci Rakúšania

Výbornú východiskovú pozíciu si vytvoril už po prvom kole, po ktorom sa usadil na čele s náskokom 94 stotín pred Francúzom Clementom Noelom.

Záver druhého kola na 12 minút prerušil pre protest klimatických aktivistov v cieľových priestoroch.

Najlepších päť pretekárov z úvodného kola tak malo sťažené podmienky. Feller sa ako jediný dokázal vyrovnať s nepríjemnou situáciou a udržal si vedúcu priečku.

"Vyhrať preteky Svetového pohára na domácej pôde, to je splnený sen. Chcel by som sa poďakovať fanúšikom v Gurgli, ktorí vytvorili skvelú atmosféru. Veľká vďaka patrí aj organizátorom za to, že dokázali pripraviť super trať," uviedol Feller do kamier Eurosportu.