Chýba mu väz v kolene, v druhom má plastiku. Parádny gól oslávil kotrmelcom

BUDKOVCE. V hĺbke poľa obral súperovho hráča o loptu. Šikovne si zasekol ďalšieho, spravil ešte jeden krok a parádne vystrelil do vzdialenejšej šibenice. Na východe Slovenska padol počas uplynulého víkendu exportný gól, za ktorý by sa nehanbili ani renomovaní svetoví strelci. Ľubomír Hlivák z OŠK Budkovce ním dokonale šokoval hráčov a priaznivcov FK Tatra Sokoľany, klubu, ktorý v dovtedajšom priebehu IV. ligy Juh VsFZ nestratil ani bod. V 87. minúte strelil jediný gól stretnutia a zabezpečil hosťom mimoriadne cennú výhru.

Gól Ľubomíra Hliváka v zápase Sokoľany - Budkovce (zdroj: futbalnet) Oslava? Neplánovaná a spontánna „Spoluhráč nabiehal do uličky, ale trocha sa mi uvoľnil priestor, tak som to skúsil. Snažil som sa trafiť bránu a, chvalabohu, padlo to tam,“ opísal Hlivák svoj parádny zásah. To, či šlo o jeho životný zásah, nevedel z voleja povedať. „Fúha, to ani neviem, gólov už bolo dosť. Ale určite jeden z najkrajších. A najmä trojbodový,“ vravel s neskrývanou radosťou v hlase.

Úsmevná bola bezprostredná reakcia úspešného strelca po vypálení projektilu zo svojej kopačky. Na zlomok sekundy akoby neveriacky sledoval trajektóriu lopty a následne predviedol oslavný kotrmelec. „Bolo to neplánované a spontánne,“ zasmial sa.

Hrali už aj s brankárom v útoku Kým Sokoľany mali za sebou parádny vstup do sezóny, v prípade Budkoviec to bolo skôr naopak. Z úvodných ôsmich stretnutí prehrali štyri a patrila im pozícia v spodnej polovici tabuľky. Favoritom vo vzájomnom stretnutí bol domáci tím, ale prognózy sa napokon nenaplnili. „Do zápasu sme išli s malou dušičkou. Máme dosť úzky káder a prakticky v každom dueli nám chýbajú traja hráči zo základu. Buď sú zranení alebo vykartovaní. V stretnutí v Košickej Novej Vsi sme dohrávali dokonca s brankárom na hrote útoku,“ skonštatoval Hlivák, ktorý bol spokojný s výkonom svojho tímu.

Ľubomír Hlivák. (Autor: archív Ľ.H.)

„Hrali sme veľmi dobre, v počte šancí sme mali možno aj navrch. Po vylúčení nášho hráča v 77. minúte sme sa snažili uhrať aspoň bod,“ skonštatoval. Aj Budkovce sa boria s typickými problémami mužstiev z nižších súťaží. Súčasná doba im v tom vôbec nepomáha. „Keď sme postupovali z piatej ligy, mali sme celkom dobrý mančaft, ale pandémia to ´dokafrala´. Po prvom kole nám odišiel najlepší strelec, ktorý šiel za pracovnými povinnosťami. Práve v koncovke máme najväčšie problémy,“ povzdychol si skúsený 32-ročný futbalista.

Ani on do poslednej chvíle nevedel, či v Sokoľanoch nastúpi. „Môj brat sa ženil a kvôli protipandemickým opatreniam sme mali trojdňovú svadbu namiesto jednodňovej. Cítil som sa poriadne nevyspatý,“ priznala zaujímavá futbalová postava. Stál pri zrode košického klubu Ľubomír Hlivák začínal s futbalom vo Vyšných Remetoch. Hral za michalovský ligový dorast, Veľké Revištia aj Vinné. Počas sedemapolročného pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach sa zaslúžil o vznik Slávie TU, ktorá za jeho éry postúpila do štvrtej ligy. Od leta 2019 znova pôsobí na Zemplíne, je hráčom Budkoviec. „Kiežby nebolo zranení, ktoré ma postretli. Či je to členok alebo kolená. V pravom už nemám predný skrížený väz, v ľavom mi robili plastiku. Som rád, že hrám, aj keď lekári mi to neodporúčajú. Nie je to už mojej strany nič extra, beriem to ako koníček,“ poznamenal skromne.

Mužstvo Slávie TU Košice v Hlivákovej ére. (Autor: archív Ľ.H./Róbert Klik)