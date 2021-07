Vyradili všetkých súperov. Dvaja českí kamaráti sa pred finále iba usmievali

Ani nesnívali, že to dokážu na olympiáde

Obaja českí trapisti, rodáci z Brna a dobrí kamaráti patrili do okruhu adeptov na medailu, ale výsledok pretekov prekvapil aj ich.

„Musel som sa len smiať, lebo toto by mi nenapadlo ani v tom najodvážnejšom sne,“ priznal víťazný Lipták pre idnes.cz.

„Bol to však taký náš cieľ – stáť vedľa seba na stupňoch víťazov na veľkých pretekoch ako Svetový pohár, majstrovstvá Európy alebo sveta. Ale že to bude na olympiáde? To je pecka,“ tešil sa Lipták.