Lewandowski ďalej čaká, Zlatú loptu získal opäť Messi

Je to jeho rekordné siedme víťazstvo v prestížnej ankete. V 65. ročníku hlasovania odsunul na druhé miesto poľského kanoniera Roberta Lewandowského z Bayernu Mníchov a tretí skončil taliansky stredopoliar Jorginho z Chelsea FC.

S národným tímom tak získal prvú veľkú trofej a zo šampionátu si odniesol aj cenu pre najlepšieho hráča turnaja a zlatú kopačku. V lete prestúpil z FC Barcelona do Paríža St. Germain.

Messi zaznamenal v roku 2021 dokopy za kluby a reprezentáciu 41 gólov a 17 asistencií v 56 zápasoch. S Barcelonou získal aj Kráľovský pohár.

"Je to neuveriteľné byť tu znova. Pred dvoma rokmi som si myslel, že je to moje posledné víťazstvo a teraz tu opäť stojím. Som nesmierne šťastný, nadšený a chcem bojovať s novými výzvami. Neviem, koľko času mi zostáva, ale dúfam, že to bude ešte dlho.

Chcem sa poďakovať mojim spoluhráčom z Barcelony a PSG a špeciálne z národného tímu. Mal som pocit, že mi niečo chýba a tento rok sa to naplnilo. Veľká časť dnešného víťazstva je za to, čo sme dosiahli na Copa America, takže ďakujem spoluhráčom, toto patrí vám.

Prišli ma sem podporiť moja žena, deti, otec i mama. Bola pre mňa veľká česť bojovať s Robertom. Vlani si bol víťaz ty a myslím si, že France Football mal dať cenu tebe," citoval Messiho Evening Standard.