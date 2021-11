Slovan úradoval v Gibraltári. Hviezdou zápasu bol Angličan, presadil sa aj Mráz

/zdroj: RTVS/:

Vladimír Weiss, tréner ŠK Slovan Bratislava: "Som spokojný s výsledkom, ale nie s výkonom všetkých hráčov. Zo strany niektorých to bolo slabé. Toto bol zápas, ktorý sme museli vyhrať, aby sme mali nádej na postup. Uvidíme, aké karty budeme mať pred domácim zápasom s PAOK. Vieme však, že doma budeme musieť tohto súpera zdolať. Úvod dnešného zápasu bol z našej strany zlý, ale aj to sa vo futbale stáva. Kvalitnejší súper by také chyby potrestal. Greenovi som pred dnešným zápasom povedal, že mu verím. Je to dobrý futbalista, ale musí hrať s väčšou vášňou. V prvom polčase bol aktívny, dal dva góly, tak by to malo byť. Bude ešte lepší, keď sa lepšie pripraví po fyzickej stránke. Získať šesť bodov z dvojzápasu s Lincolnom bola povinnosť a s plným počtom bodov s týmto súperom počítali aj ostatné dve mužstvá skupiny. Pokúsime sa postúpiť ďalej."

Adrián Chovan, brankár ŠK Slovan Bratislava: "Snažíme sa ísť od zápasu k zápasu. Pred dnešným sme si povedali, že ak sa chceme biť o postup, tak musíme vyhrať. Do zápasu s PAOK nás čaká ešte domáca liga a aj zápasy v nej chceme zvládnuť."