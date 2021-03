Lídrov tretích líg celoslovenská súťaž láka. Chcú sa pobiť o postup

Do konca jesennej časti ostávajú v III. lige Bratislava štyri kolá. Na Rohožník ešte čakajú stretnutia s Rusovcami, Rovinkou, Kalinkovom a s Interom Bratislava. „Máme obrovskú výhodu, že hráme s nimi doma. Až na Inter hráme už len s relatívne slabšími súpermi, aj keď po reštarte to bude nevyspytateľné. Ale myslím si, že sme na dobrej ceste,“ vyhlásil Karšay.

„Bola by to veľká rana. Najmä pre tých, čo ten futbal platia a umožňujú nám športovať, ale samozrejme pre nás všetkých. Ale keď sa situácia s koronou nezlepší, tak s tým nevieme nič spraviť,“ uzavrel tréner Myjavy.

„Nesúhlasím s rozhodnutím, že môže postúpiť len tím z prvého miesta. Môže nastať situácia, že v nejakom regióne líder nespĺňa podmienky, ale klub z druhého mieste by mal ambíciu hrať vyššiu súťaž. Nerozumiem, prečo sa to teraz hneď zakázalo. Ako minulý rok, keď hneď anulovali súťaž,“ dodal tréner.

„Chceli by sme postúpiť. Minulý rok sme mali veľký náskok, ale prišlo, čo prišlo. V tejto sezóne sme sa znova dostali na prvé miesto, ale zase sa to zastavilo,“ poznamenal tréner Myjavy Ladislav Hudec.

Prezident Rakytoviec: Všetko záleží na áčku

Na čele tretej ligy Stred je tím FK Rakytovce. Pred Oravským Veselým má náskok jedného bodu, má však zápas k dobru. Rakytovciam zostáva dohrať päť zápasov z jesene, dve dohrávky a tri normálne kolá.

„Keďže sme farma Banskej Bystrice, všetko záleží na áčku. Či sa mu podarí postúpiť do Fortuna ligy. Pokiaľ by to Dukla zvládla, od majiteľa máme prísľub, že by sme mohli ísť do druhej ligy. Záujem by bol,“ povedal prezident FK Rakytovce Tomáš Dzúrik.

Okrem Oravského Veselého sa Rakytovce musia mať na pozore pred tretím Námestovom, ktoré má o dva body menej, ale zápas k dobru.

„Máme spoločnú dohrávku, ktorá napovie viac. Ak by sme súťaž vyhrali, chceme ísť hore. Otázkou však je, kde by sme hrávali. Je tam viac faktorov,“ dodal.

Hráči sa počas pandémie koronavírusu udržiavajú vo forme individuálne, trénujú päť až šesťkrát do týždňa.

„Plniť musia individuálne plány. Nie je to však ono. Všetci by sa už radi stretli a zahrali si futbal. Vraj je to ale riziko, čomu úplne nerozumiem. Keď sme otestovaní, prečo by desať ľudí nemohlo trénovať na obrovskom ihrisku, keď v nákupných centrách sa tlačia stovky. Trápi ma to najmä kvôli deťom, prípravke,“ vysvetlil.

Aby bola súťaž regulárna, stačí dohrať jesennú časť.

„Už na jeseň som hovoril, nepripravujme sa na jar, víťazstvo bude, keď dohráme jeseň. Snáď sa situácia čoskoro zlepší a vidíme sa konečne na ihriskách,“ dodal.

Tréner Humenného: Cítime šancu

Na východe vedú tretiu ligu futbalisti Humenného. Pred Prešovom (odohral o dva zápasy menej), i Lipanmi (jeden duel k dobru) majú náskok siedmich bodov.

„Myslím si, že kríza-nekríza, aj tak by postupovali mužstvá z prvých miest. Takže v tomto sa nič nemení,“ nevníma rozhodnutie výkonného výboru SFZ prevratne tréner FK Humenné Jozef Škrlík.

Futbal pod Vihorlatom po rokoch úpadku opäť ožíva. Rád by to potvrdil postupom do druhej ligy.

„Je to skôr otázka na vedenie klubu, ale môžem povedať, že máme záujem postúpiť. Cítime šancu po rokoch vrátiť do Humenného celoslovenskú súťaž,“ tvrdí Škrlík, ktorého mužstvo v doterajšom priebehu sezóny stratilo len dva body. Aj to hneď v prvom kole. Pred prerušením súťaže ťahalo jedenásťzápasovú víťaznú šnúru.