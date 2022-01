Kustód Jenčík: Poškodili moje meno, rasistami opovrhujem

Po incidente z extraligového zápasu Michalovce - Spišská Nová Ves prišiel o účasť na zimnej olympiáde v Pekingu.

Kustód Michaloviec a slovenskej hokejovej reprezentácie MAREK JENČÍK dostal za pokus o fyzický atak smerom k hráčom súpera finančnú pokutu vo výške 100 eur a zákaz činnosti na šesť zápasov.

Ako ste prijali rozhodnutie disciplinárnej komisie k udalostiam, ktoré sa odohrali počas a po zápase Michalovce - Spišská Nová Ves?

Akceptujem ho. Myslím si, že trest je férový. Stalo sa to, čo sa stalo a už to nevrátim aj keď mi to je spätne ľúto. K hokeju emócie patria, no uvedomujem si, že do takého výsledku to vyeskalovať nemalo.