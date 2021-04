Korčuľoval pre manželku i zosnulého brata. Na kovboja z Aljašky by bol hrdý aj Sabovčík

V súťaži mužov hájil kanadské farby sám. O tom, kto z dvojice najlepších kanadských pretekárov pocestuje do Švédska sa rozhodla interná kvalifikácia „na diaľku“.

Na svah často chodil so svojím mladším bratom Paxonom, snowboardistom, ktorý v mládežníckom veku sa viackrát kvalifikoval na národný šampionát.

Ihneď ho zaujali skoky a rýchlosť. Miluje aj iné outdoorové aktivity. S otcom pravidelne chodia kempovať v zime, lezú na skaly. Vo voľnom čase sa venuje aj freestyle lyžovaniu. „Mám rád moguls, to ma nesmierne baví,“ zdôraznil.

„Bolo to moje posledné zbohom,“ uviedol so slzami v očiach.

Na exhibícii predviedol emotívnu jazdu na pamiatku svojho brata. Na ľad priniesol stojan s jeho fotografiou a predstavenie na skladbu Bryana Adamsa Here I Am venoval Paxonovi.

Bojoval i za kamaráta

V Kiss & Cry ďakoval aj krajanovi a kamarátovi Namovi Nguyenovi. „Bol si tam so mnou na ľade, spravili sme to spolu,“ hovoril do kamery. Na hlave mal svoj typický kovbojský klobúk.

Vďaka Messingovmu umiestneniu si môže Kanada na dodatočnej kvalifikácii na jeseň v nemeckom Oberstdorfe zabezpečiť druhú olympijskú miestenku.

Medzinárodná korčuliarska únia pred majstrovstvami sveta v Štokholme zmenila zaužívané kvalifikačné pravidlá a tak výklad kritérií interpretujú krajiny po svojom. Kanaďania tvrdia, že druhú miestenku definitívne už majú, no pravdepodobnejší je variant, že musia ju potvrdiť v Oberstdorfe. ISU by mala rozdelenie miesteniek oficiálne oznámiť po Veľkej noci.