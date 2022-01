O šestnásť hodín letíš na šampionát. Vnučka olympionika zažila veľký šok

Pred týždňom však ešte nemohla tušiť ani to, že v hlavnom meste Estónska bude súťažiť.

V súťaži žien na ME v krasokorčuľovaní v Tallinne reprezentovala Slovensko 17-ročná Alexandra Michaela Filcová. Pri svojom európskom debute sa do voľných jázd neprebojovala, obsadila konečné 33. miesto.

No keď vysvitlo, že Doboszová bola v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, plány sa menili.

„Bol to veľký šok. Dozvedela som sa to asi šestnásť hodín pred odletom,“ priblížila udalosti Filcová.

Z náhlej príležitosti sa tešila, ale pociťovala aj zodpovednosť a mierne obavy. „Vzhľadom na všetky okolnosti som to zvládla celkom fajn. Snažila som sa do toho dať maximum, aj si to užiť,“ vravela pre Sportnet.

Vo svojom krátkom programe na hudbu Maxima Rodrigueza sa nevyhla chybám, pri dvojitom axli padla.

Získala 43,56 bodu, na domácom šampionáte dosiahla takmer o 13 bodov viac.