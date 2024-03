Hala v Montreale tlieskala Slovákom. Pomohla im spolupráca s mentálnym koučom

BRATISLAVA. Slovenský tanečný pár Anna Šimová a Kirill Aksenov získal nové sezónne maximum v rytmickom tanci na MS v krasokorčuľovaní v Montreale. Na postup do voľných jázd to však nestačilo.

Šimová s Aksenovom vo svojom rytmickom tanci stvárňujú slávnych krotiteľov duchov a obecenstvo v hale Centre Bell sa dostalo už v úvode jazdy do varu.

„Veľmi sme si to užili. Bolo tu veľmi veľa ľudí a hneď ako sa spustila hudba a začali sme tancovať, tak všetci začali tlieskať, kričať. Bolo to úžasný pocit a veľmi nás to nahecovalo,“ uviedla pre Sportnet v telefonickom rozhovore Šimová.