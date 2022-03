Na zákerné ťahy od konkurencie sme pripravení, hovorí promotér RFA Boris Marhanský

„Musím sa priznať, že nám na podujatí veľmi záleží. Samozrejme sa to nedá ešte porovnávať s prvým veľkým eventom, ktorý bude 14. mája, ale verím, že to bude náš úspešný štart do tohto nového sveta. Neviem sa toho dočkať.“

„Myslím si, že je to na CZ a SK scéne revolučný krok. A tiež si myslím, že to je motivačné práve pre bojovníkov. Nechceme ich nútiť do proma, práve naopak, radšej ich motivovať, to je naša filozofia,“ objasňuje Marhanský.

Samotný event podporili svojimi videami aj youtuberi Naked Bananas, ktorí patria k špičke slovenskej scény. Marhanský priznáva, že RFA veľmi bavia “fake“ profily, ktoré na sociálnych sieťach komentujú príspevky a rozhodli sa na to takýmto vtipným spôsobom poukázať.

„Rovnako sme chceli podporiť predaj PPV a najmä našich bojovníkov,“ uzatvára promotér.