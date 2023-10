Zoberte mu Zlatú loptu aj pas. Podporuje teroristov, vraví francúzsky minister o slávnom hráčovi

Karim Benzema však má aj svoju temnú minulosť. Pred zápasmi v reprezentácii odmietal spievať francúzsku hymnu. Čelil obvineniu za pohlavný styk so 16-ročnou prostitútkou.

V roku 2015 ho vyradili z národného tímu, pretože vydieral kolegu Mathieua Valbuenu kvôli nahrávke so sexuálnym obsahom. Kauza sa tiahla roky, Benzema vinu odmietal.

„Terorizmus je veľmi zákerný. Využíva všetky spoločenské prostriedky na propagáciu islamu. To je podstata Moslimského bratstva. Bol by som rád, keby pán Benzema napísal o vražde profesora v Arrase.“

„Pán Benzema je skvelý futbalista, ktorého sledujú milióny ľudí. No zaregistroval som, že ešte stále nenapísal na twitteri o vražde učiteľa v Arrase. Takisto nepísal o deťoch, ktorým odrezali hlavy, znásilnených ženách a 1 300 ľuďoch, ktorých zmasakrovali islamskí teroristi v Izraeli,“ reagoval Darmanin.

Moslimské bratstvo patrí medzi najväčšie islamské hnutia vo svete. Pôvodne sa snažilo o zjednotenie moslimských etník, v posledných rokoch ho viacero krajín označilo za teroristickú organizáciu. Medzi nimi aj Saudská Arábia, kde Benzema momentálne pôsobí.

Benzema je praktizujúci moslim. Nikdy sa tým netajil. Francúzi ho teraz radia k radikálom, ktorí napríklad vraždu učiteľa v Arrase schvaľujú.

Zastal sa obetí, tvrdí právnik

„Slová ministra Darmanina sú škandál a je to lož. Môj klient nikdy nemal kontakt so spomínanou organizáciou a zvažuje právne kroky,“ reagoval Benzemov právnik Hugues Vigier.

Darmanin na to odvetil, že svoje vyhlásenie bude korigovať, ak futbalista vraždu učiteľa verejne odsúdi. To sa však nestalo.

„Meno môjho klienta znovu zneužívajú. Je absolútne nepochopiteľné, že tak vysoko postavený politik môže niečo také povedať bez toho, aby si to overil a len tak to vypustí do verejného priestoru,“ zastal sa Benzemu jeho právnik.