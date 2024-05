Stávkarská kauza v Austrálii. Kapitán zaplatil spoluhráčom, aby dostali žlté karty

SYDNEY. Prostredím austrálskeho profesionálneho futbalu otriasla kauza spojená s obvinením kapitána prvoligového klubu Macarthur FC z toho, že zaplatil dvom mladším spoluhráčom až 10-tisíc austrálskych dolárov, čo je v prepočte približne 6130 eur, za to, aby úmyselne dostali žlté karty.

Davilu údajne čaká 24. júna súdne pojednávanie. Do podvodu má byť podľa vyšetrovateľov zaplatený ešte jeden hráč, jeho totožnosť nateraz nie je známa.

Kearyn Baccus v drese Macarthur FC. (Autor: TASR/AAP Image via AP)

Clayton Lewis v drese Macarthur FC. (Autor: TASR/AAP Image via AP)

"Suma 10-tisíc dolárov sa môže mladému športovcovi zdať ako veľa peňazí, no v kontexte ostatných okolností je to niečo bezvýznamné. Keď zoberieme do úvahy škodu, ktorá je výsledkom obvinenia a možné ďalšie konzekvencie, tak je každému jasné, o aký zbytočný a hlúpy kúsok sa títo hráči postarali,“ povedal Fitzgerald.