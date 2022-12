Ocenil ich aj Henry. Angličan chce pokračovať na poste trénera Kanady

Napriek tomu, že v Katare ešte nezískali ani bod a strelili len jeden gól by Angličan John Herdman rád pokračoval na poste trénera výberu až do nasledujúcich MS. Tie budú v roku 2026 hostiť práve Kanaďania spolu s Američanmi a Mexičanmi.

DAUHA. Kanadská futbalová reprezentácia síce ešte má pred sebou jedno vystúpenie na majstrovstvách sveta v Katare , no už nemá šancu na postup do osemfinále.

Jeho zverenci na MS 2022 podľahli Belgičanom 0:1 a Chorvátom 1:4, nič na ich odchode domov nemôže zmeniť na štvrtok naplánovaný duel proti Maročanom. Kanaďania v úvodnom vystúpení na aktuálnom šampionáte boli lepší ako bronzový tím z predchádzajúcich MS, no Belgičanom napokon podľahli najtesnejším rozdielom.

"Thierry Henry mi na to povedal, že sme ich držali na dištanc. Beriem to ako veľkú pochvalu aj ako základ pre našu prácu v ďalšom období. Myslím si, že pred sebou máme skvelé štyri roky, už sa na to teším," poznamenal Herdman, chuť pokračovať pri tíme Kanady vyslovil teda iba nepriamo.

Spomenutý niekdajší vynikajúci francúzsky reprezentant Thierry Henry je aktuálne asistentom trénera Roberta Martíneza pri výbere Belgicka.



