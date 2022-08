Slafkovský je najmladší Hokejista roka, Bondra a Pálffy v Sieni slávy

Slafkovský si z galavečera, ktorý usporiadal SZĽH prvý raz od roku 2019, odniesol aj ocenenia pre najlepšieho útočníka a najlepšieho hráča do 20 rokov. Momentálne sa pripravuje doma a popri tom sleduje, ako si počínajú jeho rovesníci a kamaráti na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.

"Je to príjemný pocit ocitnúť sa v takej spoločnosti, chcem sa poďakovať rodičom, sestre, samozrejme spoluhráčom a realizačnému tímu. Verím, že je to len začiatok," povedal na pódiu Slafkovský, ktorého si z prvej pozície v drafte NHL nedávno vybrali Montreal Canadiens.

Podobne ako Bondra, aj on má v zbierke zlato z roku 2002 a bronz z nasledujúceho šampionátu. Do Siene slávy IIHF ho zaradili v roku 2019 v Bratislave.

"Je to pre mňa obrovská pocta. Chcel by som sa poďakovať najmä svojmu otcovi, ktorý už nie je medzi nami, za to že mi dal hokejové základy. Hral som so špičkovými hokejistami ako chlapec, ktorý vyrastal v Skalici. Ďakujem aj sestrám, že sme ako rodina vždy držali spolu," povedal na pódiu Pálffy.

V All-star traja olympionici

Súčasťou programu bolo taktiež vyhlasovanie All-Star tímov minulej sezóny v dvoch najvyšších slovenských súťažiach.

V Tipos extralige vytvorili najlepšiu šestku brankár Marcel Melicherčík zo Spišskej Novej Vsi, obrancovia Šimon Nemec z Nitry s Mattom MacKenziem z bratislavského Slovana a útočníci Samuel Buček z Nitry, Samuel Takáč zo Slovana a Pavol Regenda z Michaloviec.

Zaujímavosťou je, že trojica Nemec, Takáč a Regenda sa tešila z olympijského bronzu v Pekingu.