Trump vymenil snooker za biliard. Súperovi nedal žiadnu šancu

A išlo o veľmi vydarenú premiéru. Druhý hráč snookrového rebríčka postúpil do 2. kola v hre č. 9 na prestížnom turnaji US Open.

Vstup do biliardu si pochvaľuje.

"Je to dobré, pretože ma to dostáva z komfortnej zóny. Cítim iný typ tlaku, pretože v snookri som si pomerne istý. Keď vstúpim do turnaja v biliarde, každý čaká, že všetkých zničím. Dúfam, že si tieto skúsenosti odnesiem späť do snookru,“ uzavrel Trump.

V 2. kole ho čaká Ind Dhruvalkumar Patel. Zápas sa hrá v utorok o 17.00 hod.

Trump po dvoch rokoch prišiel o pozíciu svetovej jednotky v snookri, keď mu nevyšiel úvod sezóny, v ktorom obhajoval veľa bodov. Na čele rebríčka ho vystriedal úradujúci majster sveta Angličan Mark Selby.