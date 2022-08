Volko ide do semifinále aj na 200 m. Bola tam rezerva, vraví

Volkov čas bol v rozbehoch celkovo tretí najrýchlejší, iba o dve stotiny sekundy slabší ako výkon Taliana Fausta Desalua. Priamo do semifinále však bolo nasadených 12 bežcov, ktorí nemuseli bežať v rozbehoch. Semifinále je na programe už vo štvrtok večer od 20.13 h.

MNÍCHOV. Slovenský šprintér Ján Volko si suverénne zabezpečil postup do semifinále behu na 200 m na atletických ME v Mníchove. V treťom rozbehu zvíťazil časom 20,48 s, čo jeho najlepší výkon v sezóne.

Volko pobeží v treťom semifinále, v ôsmej dráhe. Jeho súpermi budú Poliak Wykrota (sezónne maximum 20,67), Švajčiar Reais (20,66), Francúz Zeze (20,26), Brit Mitchell-Blake (20,05), Talian Tortu (20,10), Španiel Retamal (20,28) a Holanďan Burnet (20,47).

Slovenský rekordér si už na podujatí pripísal 4. miesto z najkratšieho šprintu.

"Priznám sa, trochu som sa po stovke obával tohto vystúpenia. Necítil som, že mám v sebe veľa energie navyše, no evidentne som to zvládol. Bol to dobrý beh a myslím si, že tam bolo aj trochu rezervy," povedal Volko pre Českú televíziu.