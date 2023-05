Lašák: Nepopálili sme sa prvý raz. Chcem, aby sme to brali ako sklamanie

RIGA. Ako všetci, aj ja som z vypadnutia Slovenska na majstrovstvách sveta smutný. Škoda, že to nevyšlo. Osobne však verím, že neexistuje neúspech, iba nejaká lekcia.

Nechcem skĺznuť do roviny alibizmu, ale verím, že pre mladých hráčov aj brankárov to bola cenná skúsenosť. Nie je to po prvý raz, čo sme sa popálili. Napríklad skúsenosti z majstrovstiev sveta v Košiciach nám pomohli získať bronzovú medailu na olympiáde.

Na druhej strane chcem, aby sme to brali ako sklamanie. Môžeme sa vyhovárať na počet absencií či zloženie skupiny, ale všetci môžeme a chceme byť lepší. Každý človek v súčasnej reprezentácii, s ktorým som sa rozprával, mi povedal, že chce viac. Tak je teraz Slovensko nastavené. Je to o vášni a cieli.