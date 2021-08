Slovák dostal najvyššiu známku. Nevšedný úkaz, píšu o ňom v Česku

„Moje výkony šli hore, zlepšili sa aj moje štatistiky. Dostal som pozvánku do reprezentácie. Angažmán na Cypre sa predtým príliš nevydaril, ale od narodenia synčeka je to super. Nastala zmena a viac sa mi darí,“ dodal.

BRATISLAVA. Sám tvrdí, že výrazný obrat v jeho živote nastal v lete 2019, keď z cyperského Limassolu zamieril do Českých Budějovíc.

"Za posledné dva či tri roky zaznamenal prudký výkonnostný vzostup. Dnes je to jeden z najlepších útočníkov v Česku, ktorý strieľa veľa gólov,“ myslí si Uzlík.

„Hovoríme o číslach, ktoré sa viažu k rýchlosti, dynamike, počtu metrov v šprinte. Teda k tomu, čo smeruje k modernú futbalu. Stalo sa presne to, čo som očakával."

V zápase 2. kola českej ligy Slavia vyhrala v Tepliciach 3:1, všetky tri góly strelil Schranz. Bol to jeho prvý hetrik v kariére.

Od české denníka isport.cz dostal Slovák najvyššiu možnú známku, číslo desať. „Znamená to mimoriadne vynikajúci výkon,“ dodal denník.

Znamená to vynikajúci výkon

„Ivan ukazuje, že s ním môžeme počítať, rýchlo sa adaptuje. Je to trochu odlišný typ krídla, než máme. A hral dobre aj na hrote,“ pokračoval Trpišovský.

Na majstrovstvách Európy Slovákom chýbali rýchli a dynamickí hráči, najvyššiu rýchlosť (30,8 kilometra za hodinu) vyvinul paradoxne 35 – ročný Tomáš Hubočan, najstarší hráč.

„Ak by hral Ivan Schranz, v tejto štatistike by isto dominoval,“ pripomenul krátko po ME Štefan Tarkovič.