Hráčske skúsenosti má z Poľska i Rakúska. Teraz štartuje trénerskú kariéru

LEVICE. V sezóne 2022/23 budú hrať futbalisti FK Slovan Levice v súťaži Majstrovstvá regiónu, čo bude vlastne 4. liga. V postupnosti súťaží to bude najvyššia súťaž v rámci Západoslovenského kraja.

Áno, prekvapila. Pre mňa je Slovan Levice klub, ktorý má skvelú futbalovú históriu. Je to klub, ktorý vychoval veľa kvalitných hráčov. Keď ma prezident klubu Ivan Pompoš oslovil, veľmi ma to potešilo a rád som prijal jeho ponuku.

Je to nová liga, ale určite bude kvalitná. Je tam veľa kvalitných mužstiev, od mojich hráčov očakávam 100% nasadenie, či už na tréningoch alebo v zápasoch.

V sezóne 2022/23 budú hrať futbalisti Levíc v súťaži Majstrovstvá regiónu – bude to najvyššia krajská súťaž. Aké sú vaše očakávania od vašich zverencov?

Mám rád ofenzívny futbal, aj keď som bol obranca, vždy som sa ťahal z tej pozície dopredu. No aký štýl a systém hry zvolíme, bude záležať od kádra a od typológii hráčov.

Kedy začínate prípravu, aký je plán prípravných zápasov ?

Začali sme v pondelok 4. júla. Príprava bude veľmi krátka, máme len štyri týždne do prvého majstrovského zápasu. Bol by som nesmierne rád, keby sa nám podarilo odohrať päť až šesť prípravných zápasov. Zatiaľ máme dohodnuté prípravné stretnutia so Štúrovom a Banskou Štiavnicou. Máme v pláne aj jeden turnaj v Podlužanoch a ešte hľadáme 2-3 súperov.